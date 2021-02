"Grande intensità, un Dio nella Dea": le pagelle dell'MVP Pessina

La doppietta che spalanca le porte della finale all'Atalanta sono firmate da Matteo Pessina, arrivato qualche estate fa come contropartita per Andrea Conti. Il 50% dei diritti economici sono rimasti al Milan, probabilmente la scelta perfetta per decidere di non cederlo più. Gioca una partita straordinaria per intensità, ma anche per contenuti tecnici: si butta dentro come Pasalic nel primo gol, salta tutti come birilli come farebbe Gomez nel secondo. Decisivo anche nel velo sull'assist di Gosens a Zapata. Un Dio nella Dea, partita che si ricorderà a lungo.



Gazzetta dello Sport - 8

Corriere dello Sport - 8

Tuttosport - 8

Corriere della Sera - 8