Hojlund a digiuno da 2 mesi, ma in ripresa: cosa manca per il gol

Al Napoli, per restare in alto, servono i gol del suo centravanti. Il nome in questione è quello di Rasmus Hojlund, che con la porta avversaria sta flirtando da qualche partita ma è anche in una lunga fase di digiuno. Come sottolinea il Corriere dello Sport, il danese manca dal tabellino dei marcatori partenopei dal 5 ottobre, data del gol realizzato al Genoa e arrivato pochi giorni dopo la doppietta in Champions League contro lo Sporting. Da quel momento in poi silenzio assoluto in fase realizzativa, con anche un rigore fallito in Champions League sullo 0-0 contro il Qarabag. Le cose, però stanno migliorando sul piano della partecipazione alla manovra.

In occasione dell'ultimo turno di campionato, nel big match contro la Roma, è stato infatti proprio Hojlund a fornire a Neres l'assist vincente per la rete da 3 punti. Una giocata importante in un periodo di prestazioni da uomo squadre che lotta e corre senza sosta per i compagni, ma ora al Napoli servono i gol dal suo terminale avanzato. Dopo il rigore trasformato nella serie finale in Coppa Italia contro il Cagliari, la speranza in casa partenopea è che il danese ex Atalanta si sblocchi proprio stasera contro la Juventus e che non si fermi più.