Cdm - 3 partite in 8 giorni, via alle rotazioni: scalpitano due azzurri

Con tre partite in otto giorni, c’è bisogno di ampliare il raggio delle soluzioni

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Con tre partite in otto giorni, c’è bisogno di ampliare il raggio delle soluzioni. In vista delle prossime partite, come scrive il Corriere del Mezzogiorno, si candidano Elmas, uno dei giocatori che spicca per la continuità nel rendimento e anche Simeone come risorsa a disposizione di Spalletti a gara in corso.