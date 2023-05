CdM - ADL frena l'addio di Giuntoli: partenza non è scontata

Aurelio De Laurentiis prova a trattenere Cristiano Giuntoli.

Aurelio De Laurentiis prova a trattenere Cristiano Giuntoli. Questa la nuova mossa del patron, che sembra intenzionato a fare un tentativo per trattenere il direttore sportivo, che sembrava vicino alla Juventus.

"Hanno vinto i dubbi, alimentati anche dalla situazione di Giuntoli, il cui addio al momento, però, non è scontato perché De Laurentiis non è convinto di liberarlo per consentirgli di andare alla Juventus" si legge sul quotidiano.