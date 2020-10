CdM - Bakayoko lavora per tornare in forma: sette mesi fa l'ultima partita

A Castel Volturno un po’ di tattica con il focus sul 4-2-3-1, un sistema di gioco su cui bisogna ancora lavorare, soprattutto dopo l’arrivo di Bakayoko. S’insiste sia sulla preparazione generale che su esercizi specifici con un lavoro indirizzato e concentrato su ogni singolo reparto.

Il centrocampista francese - scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno - s’allenava al Chelsea, nel meraviglioso centro sportivo di Cobham, dov’era ai margini della rosa di Lampard, ma non disputa una gara ufficiale da Nizza-Monaco del 7 marzo scorso. L’isolamento in «bolla» può aiutare a intensificare il suo percorso per guadagnare la forma.