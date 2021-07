Cdm - Chi guadagna di più è indiziato a partire: Spalletti a chi rinuncia?

Luciano Spalletti arriva in una stagione dove la pianificazione sarà il frutto di un equilibrismo finanziario (far quadrare i conti puntando alla Champions) senza precedenti, scrive Monica Scozzafava in un fondo sul Corriere del Mezzogiorno: "Fondamentale sarà l’elenco dei sacrificabili provando a far scendere il monte ingaggi. Serviranno offerte «appropriate», certo, ma chi guadagna di più è il maggiore indiziato a essere in lista di sbarco. Lorenzo Insigne è a un bivio: accettare una riduzione dello stipendio nel nuovo contratto oppure cedere alle lusinghe di club come il Barcellona. Kalidou Koulibaly, stavolta, non sarà il gioiello da blindare in cassaforte anche di fronte a offerte indecenti (che non arriveranno più): sei milioni all’anno sono tantissimi per il budget ridimensionato del club. Ha un contratto che scade tra due anni, cederlo ora può significare fare ancora una cassa discreta. Poi c’è Fabian Ruiz (scadenza 2023) che ha uno stipendio di un milione e mezzo, ma ne ha chiesti quattro per rinnovare il contratto: impossibile secondo i criteri al risparmio che il Napoli si è imposto. Anche Mertens ha uno stipendio alto (cinque milioni) ma tra un anno terminerà la sua lunga avventura in maglia azzurra. La lista insomma (e oggi si inizierà a discuterne) sarà in uscita. Ma Spalletti è già stato informato ed ha accettato votandosi al sacrificio".