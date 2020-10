CdM - Chiesto prestito con riscatto a 15 mln per Basic: il Bordeaux dice no

Offerta ufficiale presentata al Bordeaux per Toma Basic. Secondo il Corriere del Mezzogiorno il Napoli si sarebbe mosso in maniera decisa per il centrocampista, proponendo però una formula dell'operazione che non ha soddisfatto le esigenze dei francesi.

"Il Napoli ha presentato un’offerta al Bordeaux per il centrocampista Toma Basic: prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni ma il club francese vuole inserire l’obbligo, opzione che senza cessioni importanti Giuntoli non può considerare".