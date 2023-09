Cdm - Da Braga si torna con qualche certezza in più: c'è ottimismo

A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno che commenta la vittoria del Napoli contro il Braga

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Ora il Napoli e Garcia possono guardare con un po’ più di ottimismo alla trasferta di domenica a Bologna, per poter ripartire anche in campionato. L’abbraccio a Di Lorenzo dopo il gol dell’1-0 è un chiaro segnale di come la squadra sia sempre compatta. Da Braga si torna con qualche certezza in più". A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno che commenta la vittoria del Napoli contro il Braga.