CdM, dura bocciatura: "Imbarazzante per quasi un'ora"

Un successo che fa emergerei soliti difetti. Scrive così della prova degli azzurri in terra croata l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Per quasi un’ora è stato imbarazzante il suo modo di stare in campo. Napoli lento, impalpabile e a tratti anche presuntuoso: è venuto fuori ancora una volta quel difetto di mentalità che dai tempi di Mazzarri si cerca (invano) di eliminare. Ne è passata di acqua sotto i ponti, il Napoli di Gattuso è una squadra completa, competitiva e soprattutto ha tanta qualità nei singoli. Lobotka e Demme insieme a centrocampo non sono stati un bel vedere, un filtro di burro rispetto alla velocità e all’intensità di un avversario soltanto più agguerrito. Petagna e Mertens lì davanti: un tandem che non ha funzionato".