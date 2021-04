CdM elogia Osimhen: "Gattuso stravedeva per lui, ADL ha una speranza"

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno elogia Victor Osimhen, protagonista mercoledì contro la Juventus: "Finora Osimhen ha realizzato quattro reti in 21 presenze stagionali (14 in campionato), l’ultima nella sfida con il Crotone. Di certo, non ha mostrato ancora le sue qualità realizzative, ma è stato fortemente richiesto da Gattuso che in lui vede grandi potenzialità. Allo Stadium si è visto un po’ del suo repertorio che fa ben sperare per il futuro. De Laurentiis ne è lieto: ha investito tanto e ha scommesso sulle sue qualità. Ora non resta che attendere perché le premesse sono buone".