CdM - Fumata bianca con Zielinski tarda ad arrivare: dal 1 febbraio può firmare con altra squadra

© foto di www.imagephotoagency.it

Altra questione irrisolta è quella di Piotr Zielinski, 29 anni, che è stato ad un passo dal vestire la maglia degli arabi dell’Al Ahli. Si scrive del centrocampista polacco sull'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

"La proposta saudita era di 15 milioni di euro a stagione, con un contratto fino al 2026, ma è stata rifiutata. C’è però una fase di stallo: il centrocampista polacco, infatti, non ha ancora apposto la firma al nuovo contratto offerto dalla società partenopea con decurtazione dell’ingaggio di 3,5 milioni netti (6,4 milioni lordi) in scadenza nel 2024. C’è una base per un accordo triennale a 2,5 milioni, con clausola risolutiva a 30 milioni. La fumata bianca tarda ad arrivare e il giocatore dall’1 febbraio può firmare anche con un’altra squadra".