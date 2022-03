CdM: "Gli idioti resistono a pandemia e guerra, nulla li scalfisce"

Slogan e cori: la resistenzadegli idioti. Così titola il Corriere del Mezzogiorno nell'editoriale di commento ai vergognosi episodi di Verona:

Slogan e cori: la resistenzadegli idioti. Così titola il Corriere del Mezzogiorno nell'editoriale di commento ai vergognosi episodi di Verona: "Ormai è provato, l’idiozia è resistente a tutto. Prima la pandemia, poi addirittura la guerra a due passi da casa, niente, non la si scalfisce. Cambia tutto, anche le abitudini fortificate da anni, l’idiozia no. Anzi, si rinforza. E appare ancora più fastidiosa, addirittura intollerabile.

A tutti i livelli. Dal politico che va in Polonia e viene sfottuto, giustamente, ai non so come definire che hanno esposto a Verona le coordinate di Napoli per esporla ad un ideale bombardamento da parte di un altro idiota, che dice di rappresentare la Russia, nazione che meriterebbe ben altri politici. Coordinate dettate da scoordinati, disturbati mentali da TSO. Probabilmente gli stessi spiritosissimi artisti di strada, una volta entrati sugli spalti, hanno rivolto cori vergognosi contro Kk, Osi, e Napoli.