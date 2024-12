Cdm - Kvara resta fuori: può partire titolare solo in un caso

Ieri si è fermato Matteo Politano per un leggero stato influenzale. La sua presenza contro i lagunari, salvo peggioramenti, non è in dubbio, ma tra oggi e domani ci sarà la valutazione dello staff, scrive quest'oggi il Corriere del Mezzogiorno che sottolinea che in ogni caso Neres dovrebbe esserci:

"Difficile che si possa a fare a meno del brasiliano che è il favorito nel partire dal primo minuto, con Kvara che si accomoderebbe quindi in panchina e con Politano che agirebbe come di consueto a destra. Nel caso di forfait dell’esterno romano allora Conte potrebbe prendere in considerazione l’idea di schierare dall’inizio Kvara e Neres insieme. In difesa, con l’assenza di Buongiorno, Conte punterà di nuovo su Juan Jesus".