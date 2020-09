CdM - Lozano show in allenamento, ma col doppio colpo in attacco può partire: le ultime

Lozano ieri pomeriggio nelle partitelle a campo ridotto si è messo in grande spolvero, ha segnato anche un gol in rovesciata. Il messicano vuole rilanciarsi, il suo futuro nel Napoli non è certo perché, se arrivassero sia Under che Boga, potrebbe anche cercare nuove destinazioni sul mercato attraverso il suo procuratore Mino Raiola. È uno scenario futuribile, in questo momento Lozano cerca di convincere Gattuso, vuole ritagliarsi un suo ruolo nel Napoli camaleontico che riesca ad alternare il 4-3-3 e il 4-2-3-1. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno.