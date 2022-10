CdM - Napoli così bello che il gol diventa optional: è un'altra la sintesi di questa squadra

Il Napoli vince, sì, ma diverte i suoi tifosi grazie ad uno stile di calcio spettacolare. Lo sottolinea l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno

Il Napoli vince, sì, ma soprattutto diverte i suoi tifosi grazie ad uno stile di calcio spettacolare. Lo sottolinea l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Il gioco del Napoli è talmente bello che il gol diventa un optional, anche se ne facciamo tanti. Vincere e divertire è la sintesi dello Sport, che mai come in questo momento ha una valenza enorme. Luciano De Crescenzo sosteneva che Napoli è l’ultimo baluardo di salvezza per la razza umana. Il Napoli può essere la salvezza di un calcio italiano in crisi, un esempio trainante per tutti".