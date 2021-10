CdM - Napoli inarrestabile: ora servono punti negli scontri diretti

Il Napoli schiaccia il Bologna in una partita praticamente perfetta e torna in vetta alla classifica, collezionando il nono successo su dieci partite di Serie A. Presto ci saranno gli scontri diretti ed è lì che la formazione azzurra dovrà dare altre dimostrazione, come scrive oggi in edicola il Corriere del Mezzogiorno:

"Spalletti ha regalato un viso beffardo e concentrato alla sua squadra che adesso pare inarrestabile. Toccherà al calendario, adesso, fare la sua parte. Al Napoli servono punti preziosi negli scontri diretti, per dare conferma della pasta che ha mostrato fino ad ora".