CdM - Osimhen rientra ma tornerà in Belgio? Gli aggiornamenti sul nigeriano

Oggi è il giorno del ritorno di Osimhen, reduce dalle terapie alla clinica «Move to cure» di Anversa e dal compleanno trascorso a Lagos. L’attaccante nigeriano si sottoporrà prima al tampone, poi agli esami per verificare le condizioni della spalla destra. Lo staff medico deciderà se Osimhen potrà sviluppare un percorso per il rientro prima in gruppo e poi in campo o se dovrà tornare in Belgio per ulteriori attività di riabilitazione. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno.