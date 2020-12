CdM - Osimhen tra riabilitazione e terapie, forzare i tempi sarebbe inutile

Prosegue il lavoro di riabilitazione per Victor Osimhen, che sta continuando il proprio percorso per il rientro dopo la lussazione alla spalle. Il Corriere del Mezzogiono pone l'attenzione proprio sulla necessità di non forzare i tempi per far tornare in campo il nigeriano: "Sarebbe inutile forzare i tempi per un giocatore che ha nella velocità la sua arma migliore. In queste ore l’attaccante è, infatti, ancora alle prese con un lavoro di riabilitazione e di terapie. Insomma, proprio mentre si era convinti di aver trovato la chiave di volta, si è fatto un passo indietro".