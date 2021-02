CdM - Ottavi in salita, preoccupa il trend: c'è un dato allarmante

Il Napoli ha ancora la possibilità di superare il turno in Europa League, anche se la strada è in salita. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive: "Il cammino in Europa League si fa in salita, il Napoli dovrà tentare al Maradona l’impresa di ribaltare una situazione molto complicata. Gattuso potrebbe recuperare qualche giocatore ma, eccetto la vittoria di anima contro la Juventus, preoccupa il trend: il Napoli ha perso le ultime quattro gare in trasferta contro Verona, Genoa, Atalanta e Granada e le sconfitte stagionali sono salite a undici".