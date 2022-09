CdM - Passo indietro nel gioco e nelle idee: il Napoli si riscopre fragile con le piccole

Il Napoli non va oltre l'1-1 nella sfida interna con il Lecce. Di seguito parte dell'analisi effettuata dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno

"Un passo indietro, nel gioco e nelle idee. Il Napoli tutto nuovo di Spalletti, fallisce l'aggancio alla Roma e si ferma contro il Lecce (1-1). Mostrando ancora di essere fragile contro le piccole a Fuorigrotta. Confusionario e con reparti slegati, la squadra partenopea non ha fatto meglio nella ripresa con una manovra più fluida grazie all'ingresso di Lobotka per un appesantito Ndombele".