CdM - Per la corsia piace Mandava, il problema resta la formula dell'operazione

Il terzino sinistro resta la priorità in casa Napoli in questi ultimi giorni di calciomercato. Come ricorda l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno il nome che resta sul taccuino di Giuntoli è quello di Mandava: "Sulla fascia sinistra piace Mandava del Lille ma il contratto va in scadenza a giugno 2022, quindi il Napoli dovrebbe comprarlo e non optare per il prestito" scrive il quotidiano..