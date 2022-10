Cdm - Raspadori pagato 35mln anche per 4-2-3-1, ma modulo per ora non convince

Su Raspadori, come scrive il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, il Napoli ha compiuto un investimento di 35 milioni circa

© foto di www.imagephotoagency.it

Su Raspadori, come scrive il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, il Napoli ha compiuto un investimento di 35 milioni circa, l’ha fatto anche per la sua duttilità. Può fare il centravanti di manovra alternandosi con Osimhen e Simeone, partire da sinistra come accaduto nell’azione del gol allo Spezia o giocare a ridosso della punta nel 4-2-3-1. Finora questa soluzione tattica non ha brillato, Spalletti l’ha proposta nel primo tempo contro il Lecce e dovette correre ai ripari, anche a Cremona la squadra, pure in virtù della stanchezza, sembrava perdere le distanze e, infatti, ha inserito Zielinski al posto di Raspadori.