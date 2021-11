CdM - Spalletti aspetta Osimhen: spera che il gol in Nazionale sia di buon auspicio

Focus su Victor Osimhen sull'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Il centravanti nigeriano nel Napoli non va a segno dal 21 ottobre, contro la Liberia è arrivato su rigore il dodicesimo gol stagionale in diciotto presenze. Victor oggi sarà di nuovo in campo contro Capo Verde, Spalletti è pronto ad accoglierlo al rientro, augurandosi che l’entusiasmo accumulato con la Nigeria sia di buon auspicio per la trasferta di Milano".