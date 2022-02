CdM - Squadra sarà diversa dal Cagliari: tutte le novità di formazione

Sarà un’altra squadra quella che scenderà in campo stasera al Maradona rispetto a quella che ha pareggiato contro il Cagliari. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno fa sapere che ci saranno Fabian Ruiz e Osimhen dal primo minuto, tornerà capitan Insigne a rappresentare gli azzurri. Politano ha recuperato ma Spalletti vuole essere prudente, regalandogli una parte di gara per non rischiare di sovraccaricarlo dopo uno stop per un problema muscolare. Stasera Politano sarà una risorsa a gara in corso, domenica potrebbe giocare titolare a Roma contro la Lazio. Sulla zona destra dell’attacco dovrebbe toccare ancora ad Elmas