Cdm su Kvara: "C'è fiducia per recuperarlo sabato, presto tornerà in gruppo

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno parlando della gara di oggi scrive: "Kvaratskhelia non ci sarà neanche oggi, non ha ancora smaltito i fastidi relativi alla lombalgia. Il grande obiettivo è recuperarlo per la sfida di sabato contro l’Udinese, l’ultima prima della sosta. Non ci sono ancora certezze ma in casa Napoli c’è fiducia. Ieri ha svolto terapie e un po’ di lavoro in palestra, le sue condizioni sono in miglioramento e si punta a riportarlo in gruppo gradualmente nei prossimi giorni, in tempo per la partita contro l’Udinese".