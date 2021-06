CdM su Lobotka: "Voleva riscattarsi con gli Europei, ma non è cambiato niente"

Europeo deludente per Lobotka che non ha mai giocato con continuità. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive: "Lobotka sperava che all’Europeo potesse riscattarsi dopo le difficoltà di una stagione balorda in cui è scivolato all’ultimo posto nelle gerarchie del centrocampo di Gattuso.

In Nazionale la musica non è cambiata, Lobotka fino a novembre 2020 era titolare e, invece, è rimasto in panchina nelle prime due gare trovando spazio ieri solo nella ripresa, quando la Spagna era già sul 2-0".