CdM su Mertens: "Alterna sprazzi di grande qualità a gare in cui fa fatica"

Compleanno per Mertens, 34 anni per il belga, che deve ritrovare ancora la miglior condizione. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive: "Dries in una stagione balorda ha segnato 10 gol di cui cinque dal rientro avvenuto a fine febbraio ma non riesce ancora ad avere continuità, alterna sprazzi di grande qualità a partite in cui fa fatica come lo spezzone contro il Cagliari in cui ha toccato solo dodici palloni. Osimhen è avanti nelle gerarchie ma c’è bisogno anche del contributo dello scugnizzo di Lovanio".