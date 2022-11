Cdm su Messico-Polonia: "Lozano il più vivace, Zielinski ha fatto fatica"

Come ricorda il Corriere del Mezzogiorno, ieri al Mondiale si sono affrontati Lozano e Zielinski in Messico-Polonia

TuttoNapoli.net

© foto di Imago/Image Sport

Come ricorda il Corriere del Mezzogiorno, ieri al Mondiale si sono affrontati Lozano e Zielinski in Messico-Polonia, sfida di un girone che, dopo la clamorosa sconfitta dell’Argentina contro l’Arabia Saudita, è diventato ancora più interessante. È finita 0-0 ma nella sfida tutta napoletana ha fatto meglio Lozano, che è stato un po’ più vivace. Il Chucky è il giocatore più rappresentativo, acclamato dai messicani che hanno invocato il suo nome. Zielinski alle spalle di Lewandowski ha fatto un po’ fatica, non riuscendo a cambiare l’inerzia di una Polonia farraginosa e con poche idee.