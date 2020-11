CdM sull'infortunio di Osimhen: "Punta ad esserci con la Roma"

Victor Osimhen proverà a recuperare per la sfida di domenica sera contro la Roma. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Gattuso contro il Milan ha compiuto una scelta: tenere lo stesso impianto tattico con la ricerca della profondità e dei duelli a tutto campo anche senza Osimhen, l’uomo della rivoluzione estiva. Victor, che ieri ha realizzato ancora terapie e lavoro in palestra, punta a recuperare per la sfida contro la Roma".