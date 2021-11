CdM teme il Verona: "Con Tudor come con Juric, pressing fastidioso e ripartenze rapide"

L'Hellas Verona non va sottovalutato. Dall'arrivo di Igor Tudor in panchina, che ha ripristinato il 3-5-2, soltanto Napoli e Milan hanno collezionato più punti. E il Corriere del Mezzogiorno, presentando il sodalizio scaligero, mostra un po' di timore per la sfida in programma domenica prossima alle 18:

"Gli esterni hanno il compito soprattutto difensivi, mentre a centrocampo si pensa subito a recuperare il pallone per verticalizzare. Quando c’è traffico e i varchi centrali sono intasati, l’ordine è di alzare gli esterni con licenza di accentrarsi e rapportarsi con le punte. Assomiglia un po’ al gioco del Torino di Juric. Il Verona di Tudor non ha perso queste caratteristiche. Il pressing sui palleggiatori è “fastidioso”, cosi come le ripartenze rapide quando è la squadra avversaria ad attaccare".