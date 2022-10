Cdm - Ultima gara senza Osimhen: l'attaccante tornerà contro l'Ajax

Oggi contro la Cremonese per la nona giornata di campionato sarà per il Napoli l’ultima partita senza Osimhen

Oggi contro la Cremonese per la nona giornata di campionato sarà per il Napoli l’ultima partita senza Osimhen. Spalletti come ha ribadito in conferenza non vuole rischiare, ha bisogno di qualche altro allenamento per crescere di condizione, rientrerà mercoledì al Maradona contro l’Ajax. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.