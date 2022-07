CdS - A caccia di un portiere: Kepa e Navas i sogni, ma Neto può arrivare gratis

"Non avrà bisogno di uscite, invece, l'acquisto del portiere: arriverà, a prescindere dal rinnovo che Meret non ha ancora firmato"

A caccia di un portiere: Kepa e Navas i sogni, ma Neto può arrivare gratis. Così scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport sulla situazione portieri in casa Napoli.

"Non avrà bisogno di uscite, invece, l'acquisto del portiere: arriverà, a prescindere dal rinnovo che Meret non ha ancora firmato, e le intenzioni della società sono di piazzare un colpo a effetto: Keylor Navas e Kepa sono i sogni, fermo restando la partecipazione all'ingaggio di Psg e Chelsea. In lista c'è anche Neto, in uscita dal Barça: in Spagna raccontano che potrebbe svincolarsi con un anno d'anticipo rispetto alla scadenza - 2023 - e dunque arrivare gratis".