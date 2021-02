CdS - ADL-Gattuso, frattura non è composta: decisive le prossime due partite

Non c'è ancora luce all'orizzonte tra Gattuso e De Laurentiis, soprattutto per la prova col Parma e le parole dell'allenatore del Napoli a fine partita. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che la frattura c'è, non è composta, e serviranno nuove conferme, le prove contro Atalanta e Genoa, per ammorbidire il rapporto tra i due. Il patron azzurro dopo il ko col Verona aveva contattato Benitez, il quale gli aveva chiesto 48 ore per decidere. Poi sono arrivate le due vittorie consecutive e ora si va avanti con Gattuso. Chissà fino a quando.