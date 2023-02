Cds avverte: l'Eintracht si esalta con le big, è lì per aver vinto l'Europa League!

"Sarebbe un imperdonabile errore fidarsi solo della superiorità di una squadra quando si parla di scontri diretti in Champions".

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Il Napoli è più forte dell'Eintracht", per completezza e gioco. Ma come sottolinea Alberto Polverosi nel fondo dedicato sul Corriere dello Sport, "sarebbe un imperdonabile errore fidarsi solo della superiorità di una squadra quando si parla di scontri diretti in Champions". Contro l'Eintracht occorrono due partite intonse, senza errori e con colpi da campioni. Ricordiamo che l’Eintracht si è iscritto a questa edizione di Champions per la vittoria dell’Europa League nella scorsa stagione dopo aver battuto Rangers, Olympiacos, Fenerbahce, West Ham, Barcellona, Betis Siviglia.