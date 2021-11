CdS, Barbano: "L'incertezza sul futuro di Insigne rischia di destabilizzare il Napoli"

Nel consueto corsivo per il Corriere dello Sport, Alessandro Barbano si sofferma sul momento di flessione che vive Lorenzo Insigne. Secondo il giornalista il futuro del capitano azzurro "è un’incognita che può pesare sul rendimento di tutta la squadra": "Si dà il caso che il capitano stia giocando da qualche settimana sotto tono", si legge. Pur essendo difficile sapere quanto incida sul suo calo l'estenuante trattativa per il rinnovo, il dato di fatto è che Lorenzo "gioca senza certezza del futuro". L'offerta del Napoli, peraltro, non è da snobbare: "Di questi tempi sono poche le società disposte a garantire a un trentenne quattro anni di contratto a circa cinque milioni a stagione, bonus compresi. Ma Insigne pretende di monetizzare l’attaccamento e la continuità fin qui espressi con dieci stagioni straordinarie". De Laurentiis, dal canto suo, non molla: "Da un punto di vista finanziario e strategico - prosegue Barbano - la sua posizione non fa una piega. L’offerta al capitano risponde ai requisiti di una sana gestione. Però Insigne non è un giocatore qualunque, e soprattutto l’incertezza sulla sua sorte rischia di destabilizzare il Napoli nel momento più delicato della stagione".