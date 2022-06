CdS: "C'erano una volta i 'ricchi scemi' ma il calcio si è dato nuove regole"

“Il calcio si è dato delle regole nuove che non possono sfuggire, ha smesso di rimanere prigioniero di se stesso"

“C’erano una volta i “ricchi scemi”: ma all’improvviso sono scomparsi tutti, gli uni e gli altri, perché in giro non si scorge danaro volteggiare nel vuoto pneumatico e pure le impuni sciocchezze d’un tempo sono rimaste soffocate dal Covid o dalla crisi o da un senso di ragionevolezza che deve aver investito il calcio”. Lo scrive il Corriere dello Sport, commentando i casi sempre più un aumento di calciatori che vengono lasciati andare in scadenza di contratto dai club,

“Il calcio si è dato delle regole nuove che non possono sfuggire, ha smesso di rimanere prigioniero di se stesso, ha offerto ai bilanci – quindi ai contratti – letture contemporaneamente alternative e non ha vergogna di disperdere il proprio capitale umano”.