CdS - Conte col Napoli senza Vidal e Sanchez: l'ex Udinese tornerà a gennaio

Conte ancora orfano di Arturo Vidal, assente anche questa sera contro il Napoli. Come riferisce il Corriere dello Sport, il cileno non è stato convocato e tornerà contro lo Spezia. "Pronto a entrare c'è Sensi. E attenzione anche a Nainggolan che potrebbe tornare tra i convocati: non è al top, ma ieri ha svolto la parte tattica con i compagni", si legge.

In attacco nessun dubbio visto che le punte disponibili sono soltanto Lukaku e Lautaro. "Pinamonti è ancora out, mentre Sanchez si è sottoposto a un esame strumentale che ha evidenziato un risentimento all'adduttore sinistro. Tutto porta a credere che tornerà solo il 3 gennaio contro il Crotone".