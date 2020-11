CdS - Dubbio Osimhen per il Milan: Gattuso sta pensando al cambio modulo

Tanti dubbi di formazione per Rino Gattuso in vista della partita di campionato contro il Milan in programma domenica sera al San Paolo. Gattuso aspetta l'arrivo dei calciatori ora in Nazionale per valutare chi sarà già pronto per giocare. Inoltre, scrive il Corriere dello Sport, valuterà le condizioni di Zielinski ed Elmas, entrambi frenati dal Covid-19. Il quotidiano, inoltre, rivela che Gattuso starebbe pensando anche al 4-3-3, specie se Osimhen non dovesse recuperare. Ma al momento è solo un'idea.