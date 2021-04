CdS - Gattuso aspetta l'esito del tampone di Zielinski: pronta una maglia dal 1' col Crotone

L'edizione online del Corriere dello Sport aggiorna la situazione legata ai test di Zielinski: "Compagno di stanza in nazionale del "bolognese" Skorupski, risultato poi positivo al Coronavirus, Zielinski aveva immediatamente allertato il Napoli. Gattuso attendeva con ansia il risultato del tampone molecolare, svolto ieri sera e il cui esito è arrivato nella mattinata odierna, ma i risultati del nuovo test - attesi nel pomeriggio - fugheranno ogni dubbio, con il centrocampista polacco che si candida per un posto da titolare nel match contro il Crotone, in programma sabato 3 aprile alle ore 15 allo stadio Diego Armando Maradona".