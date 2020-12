Cds - Gattuso deve gestire i più utilizzati: abbondanza in mezzo, non per i terzini

Si continuerà a giocare ogni tre giorni anche in campionato e la necessità è di gestire le forze. Gattuso in queste ore valuterà - riferisce il Corriere dello Sport - lo stato dei giocatori più utilizzati. Zielinski ne ha giocate cinque di fila, seppur sostituito sempre intorno al 60', Insigne non si ferma dal Sassuolo, mentre Meret e Manolas si riprenderanno il posto dall'inizio. Mancano gli esterni per far rifiatare Di Lorenzo e Mario Rui mentre a centrocampo c'è la soluzione Demme, e non solo, e Fabian si porta dietro solo le fatiche europee dopo lo stop in campionato.