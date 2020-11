CdS - Gattuso prepara il Napoli anti-Rijeka, due novità ed una conferma

Gattuso studia il Napoli anti-Rijeka, e il turnover per la sfida di Europa League sembra più che mai probabile e sostanzioso. Decisiva - scrive oggi il Corriere dello Sport - sarà la prossima seduta di allenamento che racconterà lo stato di forma di buona parte della rosa a disposizione del tecnico di Corigliano. Anche se - si legge - saranno almeno due le novità dal primo minuto: tornerà Zielinski con la maglia da titolare (probabilmente alle spalle della prima punta), ed in difesa dovrebbe ritrovare spazio anche Maksimovic al posto di Manolas. La conferma, invece, è per Bakayoko che sarà sicuramente indisponibile per la Roma causa squalifica, e dunque dovrebbe scendere in campo in Europa League.