CdS - Giovani sul taccuino del Napoli: piacciono Caprile e Benedetti

Napoli che guarda sempre con grande attenzione al mercato dei giovani: due i prospetti più attenzionati in questo periodo dal club secondo quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"Per il resto, giovani obiettivi in copertina. Più o meno fatti in casa: Elia Caprile, 21 anni, portiere dell’Under 21 e soprattutto del Bari, l’altro club della famiglia De Laurentiis. Gioca a Bari ma è di proprietà della Samp, invece, Leonardo Benedetti, centrocampista di 22 anni che ha conquistato attenzioni in Serie A" spiega il quotidiano.