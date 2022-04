CdS: "Il consiglio per Pioli, Spalletti e Inzaghi è di non aspettare troppo a lungo Allegri"

"E’ un campionato che va piano, che tentenna in mezzo alle difficoltà di tutti. Nessuno ne è padrone".

Scrive Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport: "Scudetto, vincerà la più scaltra. E la Juve è ancora in corsa". Ogni settimana cambia il giudizio sul campionato, cambia l'idea sulla vincitrice: prima l'Inter, poi il Milan, poi il Napoli, adesso di nuovo i nerazzurri: "E’ un campionato che va piano, che tentenna in mezzo alle difficoltà di tutti. Nessuno ne è padrone. Alla fine lo vincerà non la squadra più forte, ma quella più scaltra e più resistente alle intemperie di ogni partita. Non c’è bellezza, c’è solo la voglia di restare aggrappati a un sogno" scrive il giornalista.

E attenzione ancora alla Juventus di Max Allegri. I bianconeri sono a -6, aritmeticamente ancora in corsa: "Il consiglio per Pioli, Spalletti e Inzaghi è di non aspettare troppo a lungo Allegri, perché se arriva poi si porta via tutto".