CdS - Impossibile dare un valore di mercato a Kvara: impatto e numeri mai visti in A

"Quello da dieci milioni dalla Georgia, si può decidere liberamente, ormai, il valore, in questo strano gioco ch’è il mercato, capace di far oscillare i prezzi in maniera misteriosamente diseguale: sono cose che succedono". Così si esprime il Corriere dello Sport circa il valore di mercato di Khvicha Kvaratskhelia. Secondo il quotidiano, è impossibile darne uno per il georgiano, visto il grande impatto avuto. "Impatto e numeri mai visti nella storia recente del nostro campionato", si legge sul giornale romano.