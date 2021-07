CdS - Jorginho in nomination per il Pallone d'Oro: c'è un precedente (e lui ci spera)

Jorginho Pallone d'Oro non è utopia ma possibilità concreta in caso di vittoria dell'Europeo. In pochi sono riusciti a fare doppietta con la Champions, gli ultimi Pepe e Ronaldo col Real e Portogallo nel 2016. Non sempre il riconoscimento va a un centrocampista, l'italo-brasiliano sarà sicuramente in nomination e c'è un precedente che fa ben sperare: Modric nel 2018. Lo scrive il Corriere dello Sport.