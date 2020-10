CdS - Juve-Napoli, il giudice d'Appello rischia la ricusazione: ha commesso un errore

"Spero si trovi una soluzione, con il protocollo e tutto, perché non bisogna lasciare che la classifica venga scritta dal Covid". E' così che si espresso qualche giorno fa Piero Sandulli, presidente della Corte Sportiva d'Appello, davanti al quale il Napoli dovrebbe presentare il ricorso. Ma, proprio per questa frase, il giudice sarebbe a rischio ricusazione. Questo perché agli occhi di un profano le sue parole potrebbero sembrare il preludio alal volontà di far giocare la partita a tutti i costi. Non si parla prima. A scriverlo è il Corriere dello Sport.