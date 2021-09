Cds, l'editoriale di Zazzaroni: "Scudetto, tutti non lo vogliono"

"Aspettative, pressioni, dribbling verbali, scaramanzia, domande rimbalzate, grattatine: ma chi lo vince quest’anno?" si chiede Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport. "Scudetto, tutti non lo vogliono" scrive il giornalista nel fondo sul quotidiano, parlando di una candidata al titolo che non sembra esserci. Tutti rifiutano il ruolo della favorita. Per la prima volta dopo tanti anni la domanda: "Chi vince lo Scudetto quest'anno" non ha una risposta convincente. Spiega Zazzaroni: "Questa serie A è nata in modo innaturale, nella casualità, trascurando ogni genere di programmazione. Siamo piacevolmente dentro la stagione dell’incertezza".