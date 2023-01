CdS - L'involuzione di Sozza è preoccupante: Rocchi non può far finta di nulla

Simone Sozza era considerato uno dei migliori arbitri in rampa di lancio del nostro calcio, ma negli ultimi mesi il suo rendimento è stato deludente

Simone Sozza era considerato uno dei migliori arbitri in rampa di lancio del nostro calcio, ma negli ultimi mesi il suo rendimento è stato al di sotto delle aspettative. Anche ieri in Spezia-Roma ha commesso diversi errori, come sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport: