CdS - Le quattro richieste di Spalletti a De Laurentiis

Il Corriere dello Sport oggi in edicola racconta le quattro richieste effettuate da Luciano Spalletti ad Aurelio De Laurentiis: "Il rinnovo di Ospina innanzitutto, uno dei tre elementi ritenuti imprescindibili insieme con Anguissa e Koulibaly; la conferma di Kalidou, il Comandante, il capitano, il suo giocatore speciale che galleggia tra un’estensione del rapporto con il Napoli molto complessa e il pericolo di una cessione che potrebbe innescare scossoni notevoli; il rinnovo di Mertens e di conseguenza un mercato che fino al 30 giugno, la data di scadenza dei contratti dei signori in bilico, è destinato a rimanere in stand-by".