Cds - Lukaku o Lautaro? No, Spalletti teme il 'suo' Dzeko che fa giocare tutti bene

All’Inter mancano i gol di Lukaku (ma ha giocato pochissimo), non quelli di Lautaro Martinez a cui Inzaghi deve restituire la fiducia persa in Qatar

C’è un giocatore che preoccupa Spalletti più di altri , scrive il Corriere dello Sport con riferimento a Edin Dzeko : " 36enne che continua a giocare bene, a far giocare bene i compagni d’attacco e a segnare. Non sono una sorpresa le 6 reti di questo campionato. Spalletti lo teme perché lo conosce come pochi altri. Una sola volta in tutta la sua carriera Edin è stato a un passo dai 30 gol, ne segnò 29 nella Roma del 2016-17, quella del secondo posto, quando in panchina c’era l’allenatore di Certaldo. Spalletti se ne andò alla fine di quel campionato e da allora Dzeko non si è più avvicinato nemmeno a quota 20.

L’intesa tecnica fra allenatore e attaccante era perfetta. Spalletti sa che il pericolo può arrivare da un’idea del bosniaco, sa come ragiona e sa pure che è difficile impedirne la giocata, perché avviene in un momento e in una zona di campo che Dzeko scova con il suo intuito. Non la prevedi. All’Inter mancano i gol di Lukaku (ma ha giocato pochissimo), non quelli di Lautaro Martinez a cui Inzaghi deve restituire la fiducia persa in Qatar, dove è diventato campione del mondo perdendo però la maglia da titolare per evidenti demeriti".